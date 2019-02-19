Владельцы Chanel назначили преемника Карла Лагерфельда

Пост креативного директора Chanel займет глава креативной студии модного дома и правая рука Карла Лагерфельда Виржини Виар. Об этом говорится в Instagram Chanel.

Согласно сообщению, совладелец модного дома Ален Вертхаймер «доверил ей создание коллекций, чтобы наследие Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда продолжало жить».

Виар пришла в Chanel в 1987 году и проработала вместе с Лагерфельдом более 30 лет. На последних шоу Лагерфельд выходил на поклон вместе с ней, а на показе в январе Виар вышла к публике в одиночку из-за «усталости» модельера.

Карл Лагерфельд умер утром 19 февраля в возрасте 85 лет. Накануне ночью он был госпитализирован.