Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

Украинские пограничники провели учения по обороне побережья Азовского моря, сообщает Госпогранслужба страны. В ходе маневров они отработали тактические эпизоды защиты от атаки в море, а также смоделировали возможные действия противника на всех этапах проведения им десантной операции.

Пограничники «осуществили разведку развертывания десанта противника на морском театре» и «перешли к действиям в ближнем районе охраны на стыке моря и побережья», добавили в ведомстве.

На учениях, которые прошли в Азовском море 7 февраля, украинские пограничники отработали сценарий, согласно которому судно-нарушитель, игнорируя требования украинских моряков, пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

В конце декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко объявил о переброске к Азовскому морю десантников. В феврале глава Госпогранслужбы страны Петр Цигикал сообщил, что на Азове построены пять башен наблюдения для усиления присутствия пограничников на Черном и Азовском морях. Помимо этого, по словам Цигикала, Украина намерена приобрести у Франции 22 патрульных корабля.