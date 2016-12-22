Плацкартный вагон нового типа введут в эксплуатацию зимой

Первый плацкартный вагон нового типа будет запущен в тестовую эксплуатацию в конце декабря 2018 года. Об этом РБК сообщил представитель Федеральной пассажирской компании (ФПК).

На каком именно маршруте будет использоваться вагон, пока не решено. В ФПК уточнили, что цена билетов в новый вагон не будет отличаться.

«Нам нужно понять отношение пассажиров к этому вагону. Что-то может понравится, что-то нет. Это пока концепция, которая может быть использована как для новых вагонов, так и при ремонте старых», — сказал он.

Новые вагоны будут производить на Тамбовском вагоноремонтном заводе.

Накануне РЖД показали концепт новых плацкартных вагонов. Представитель компании сообщал, что их могут начать использовать в 2019 году.

Внешняя конструкция и текущий принцип планировки останутся, но будет переоборудовано внутреннее устройство, отмечается в материалах. Также сообщается, что в проекте предусмотрен принцип модульной замены поврежденных деталей интерьера. Это позволит сократить время ремонта и удешевить его.

Планируется оснастить вагоны индивидуальным освещением, розетками на 220V и USB, а также специальными местами хранения багажа у изголовья кровати. При этом у пассажиров, которые находятся на втором ярусе, будут дополнительные столики с подстаканниками. В туалетных комнатах появится гигиенический душ. В рабочих купе для проводников поставят шкафы для посуды, встроенные холодильники и микроволновые печи.