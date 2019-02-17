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Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
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Отравление Скрипалей ,  
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Захарова сочла статью Times о здоровье Скрипаля «управляемой утечкой»

Статья газеты The Sunday Times об ухудшении состояния здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это «очередной пример «управляемой утечки». Об этом написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ», — добавила она.

По информации Times, Скрипаль находится под наблюдением врачей, медицинскую помощь ему оказывают на дому. Как предположил собеседник издания в полиции, помощь специалистов понадобится экс-полковнику «еще некоторое время», поскольку тот в момент отравления был «не в лучшей форме» в отличие от своей дочери Юлии. Газета также отмечала, что эффект, который в дальнейшем окажет на Скрипаля нервно-паралитическое вещество, пока не известен.

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Times узнала об ухудшении здоровья Скрипаля

При этом посольство РФ в Лондоне, комментируя публикацию, выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей, находящихся во власти британских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства.

По его словам, власти Великобритании не информируют российское посольство о состоянии здоровья российских граждан, находящихся в изоляции.

«У нас нет ни малейшего представления о том, что с ними происходит. Направленные в адрес Форин офиса многочисленные запросы остаются без ответа», — приводит ТАСС слова дипломата.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в британском городе Солсбери в марте 2018 года. Власти Великобритании утверждают, что бывшего полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим агентом класса «Новичок». Ответственность за произошедшее Лондон возложил на Москву. Как считает британское следствие, подозреваемые — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Также СМИ сообщали о третьем участнике отравления. Россия все обвинения отрицает.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в апреле 2018 года, а ее отца — в середине мая. В январе источники The Telegraph сообщили, что экс-полковник ГРУ и его дочь не покинули Великобританию и живут на юге страны под охраной спецслужб. Также газета отмечала, что их свобода не ограничена, и о полной изоляции речи не идет.

Позже племянница Скрипаля Виктория заявила, что не знает, где находится Юлия, и в последний раз «слышала голос» двоюродной сестры почти полгода назад. По словам Виктории, она потребует признать дочь Скрипаля без вести пропавшей.
 

Теги: Мария Захарова, Сергей Скрипаль, здоровье
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