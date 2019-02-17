Захарова сочла статью Times о здоровье Скрипаля «управляемой утечкой»

Статья газеты The Sunday Times об ухудшении состояния здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это «очередной пример «управляемой утечки». Об этом написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ», — добавила она.

По информации Times, Скрипаль находится под наблюдением врачей, медицинскую помощь ему оказывают на дому. Как предположил собеседник издания в полиции, помощь специалистов понадобится экс-полковнику «еще некоторое время», поскольку тот в момент отравления был «не в лучшей форме» в отличие от своей дочери Юлии. Газета также отмечала, что эффект, который в дальнейшем окажет на Скрипаля нервно-паралитическое вещество, пока не известен.

При этом посольство РФ в Лондоне, комментируя публикацию, выразило обеспокоенность судьбой Скрипалей, находящихся во власти британских спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства.

По его словам, власти Великобритании не информируют российское посольство о состоянии здоровья российских граждан, находящихся в изоляции.