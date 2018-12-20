Минфин США продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ до марта

Минфин США продлил до 7 марта срок, за который американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ, а контрагенты — завершить контракты. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю над иностранными активами.

США ввели санкции против группы ГАЗ, подконтрольной «Русским машинам» Олега Дерипаски, в апреле и призвали контрагентов этих компаний завершить все сделки с ними до 3 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Однако Минфин несколько раз переносил крайние сроки. В октябре ведомство продлило сроки до 12 декабря.

19 декабря Минфин США уведомил конгресс о решении снять санкции с компаний Дерипаски UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в связи с сокращением в них доли бизнесмена. Reuters со ссылкой на источники позднее писал, что Дерипаска работает над снятием санкций и с группы ГАЗ. По данным источников, для этого могут изменить состав акционеров группы или продать долю в ней. Вице-премьер России Дмитрий Козак в октябре называл среди возможных вариантов вывода ГАЗа из-под санкций продажу доли концерну Volkswagen.