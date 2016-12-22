Минфин США в очередной раз продлил срок продажи бумаг группы ГАЗ

Американские инвесторы должны избавиться от акций компании до 12 декабря. Предыдущий срок истекал 23 октября

Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Минфин США продлил срок, в течение которого американские инвесторы должны избавиться от акций и долговых инструментов группы ГАЗ (и подконтрольных ей компаний), а ее контрагенты — завершить исполнение контрактов. Сообщение о переносе дня истечения срока с 23 октября на 12 декабря 2018 года размещено на странице Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Таким образом, власти США установили для инвесторов и партнеров группы ГАЗ такие же условия, как и для инвесторов и партнеров других компаний Олега Дерипаски — En+ и UC Rusal. Для них предельный срок был перенесен на 12 декабря.

Представитель группы ГАЗ отказалась от комментариев.

В санкционный список SDN Дерипаска и его основные активы были внесены в апреле 2018 года. Первоначально контрагентов этих компаний обязали завершить все сделки с ними до 5 июня, а инвесторов избавиться от акций и долговых обязательств до 7 мая. Однако затем Минфин несколько раз переносил крайние сроки.

Контрольный пакет ПАО «ГАЗ» (61,05% уставного капитала) принадлежит ООО «Русские машины» (группа Basic Element). В июне Bloomberg сообщал, что Дерипаска обсуждает продажу части своей доли в группе ГАЗ, чтобы вывести ее из-под санкций.