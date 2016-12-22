Землетрясение на Камчатке обошлось без разрушений

Разрушений после землетрясения, произошедшего у берегов Камчатки, нет. Об этом РБК заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Угрозу цунами сняли, изначально объявлялась, угрозы населенным пунктам нет. Жертв и разрушений также нет», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уточненная магнитуда — 7,4. В Петропавловске-Камчатском ощущались толчки до 1–2 баллов по шкале интенсивности, в Усть-Камчатском — от 2 до 3 баллов, в селе Никольское — до 5 баллов.

Землетрясение произошло в 20:01 мск​ у восточного побережья Камчатки. Центр предупреждения цунами в Тихом океане предупредил о возможности образования больших волн после землетрясения.