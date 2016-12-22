В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Общество, 04:40
0
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
На индонезийском острове Ломбок, пострадавшем от ряда крупных землетрясений летом-осенью 2018 года, зафиксированы новые толчки магнитудой 5,5. Об этом говорится в сообщении Геологической службы США.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
В июле- сентябре на острове Ломбок жертвами ряда землетрясений и цунами стали более 500 человек. Почти 500 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Последние толчки достигали магнитуды 7,2.