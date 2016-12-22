Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гренландии и Исландии
Общество, 07:36
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Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Гренландии и Исландии
Сильное землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Северном Ледовитом океане недалеко от Гренландии и Исландии. Об этом сообщают Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) и Геологическая служба США (USGS) .
По данным USGS, землетрясение произошло в 119 км к северо-западу от принадлежащего Норвегии острова Ян-Майен, который расположен на границе Гренландского и Норвежского морей. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км.
EMSC приводит такие же данные, уточняя, что землетрясение произошло в 941 км от столицы Исландии.
О разрушения и погибших информации пока не поступало. Угроза возникновения цунами не объявлялась.