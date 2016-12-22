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Путин не стал подвергать сомнению решение суда об аресте Льва Пономарева
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Путин не стал подвергать сомнению решение суда об аресте Льва Пономарева
Политика, 15:10
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Путин не стал подвергать сомнению решение суда об аресте Льва Пономарева

Президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что не станет подвергать сомнению решение суда об аресте правозащитника Льва Пономарева.

«Я не хочу подвергать сомнениям решение судебных инстанций, не ставлю под сомнение справедливость принятого решения», — сказал Путин. По словам главы государства, Пономарев был арестован «за призывы к несанкционированным акциям».

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Тверской суд Москвы 5 декабря назначил правозащитнику 25 суток ареста, его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В суде указывали, что Пономарев на своей странице в Facebook сделал репост с призывом принять участие в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия» и «Сети».

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Мосгорсуд 7 декабря сократил срок ареста 77-летнего правозащитника до 16 суток. Решение было принято после вмешательства уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяны Москальковой, ее обращение зачитали в начале заседания.

В нем указывалось, что Пономарев является активным членом экспертного совета при омбудсмене, имеет богатый опыт работы с различными нарушениями прав граждан. В документе подчеркивалось, что помощь Пономарева может быть востребована, в том числе при работе с обращениями к Москальковой. Путин 11 декабря пообещал проверить законность ареста правозащитника.

Теги: Владимир Путин , Лев Пономарев , правозащитник , арест
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