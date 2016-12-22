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Планировавший «второе 11 сентября» канадец получил 40 лет тюрьмы в США
Общество, 05:19
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Планировавший «второе 11 сентября» канадец получил 40 лет тюрьмы в США

Суд в США приговорил к 40 годам тюрьмы гражданина Канады Абдулрахмана Эль Бахнасави, планировавшего совершить теракты от имени «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

«Эль Бахнасави, гражданин Канады, планировал привести в действие взрывные устройства на Таймс-сквер и системе метро Нью-Йорка, а также расстрелять мирных жителей на концертах во имя ИГИЛ», — говорится в сообщении.

После освобождения канадец будет под пожизненным надзором.

Эль Бахнасави был задержан в мае 2016-го в Нью-Джерси, у него было двое сообщников — гражданин США Талху Харун и филиппинец Сассел Салик. Канадец приобрел необходимы для создания взрывного устройства материалы. Раскрыть злоумышленников смог агент ФБР, работавший под прикрытием. В электронной переписке Эль Бахнасави заявлял, что «американцы заслуживают атак» и говорил о планах устроить «второе 11 сентября».

Теги: борьба с терроризмом
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