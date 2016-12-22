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Руководитель ФАН прокомментировал попадание агентства под санкции США
Политика, 22:06
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Руководитель ФАН прокомментировал попадание агентства под санкции США

Руководитель проекта «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев сказал РБК, что внесение ФАН и в санкционный список США является попыткой вновь напомнить американскому народу о «российской угрозе».

«Как обычно они решают так свои внутриполитические проблемы, пугают обывателя мнимой российской угрозой. Это длится уже не первый год. «Федеральное агентство новостей» и наши партнеры неоднократно заявляли, что не имеют отношения к какому-либо вмешательству в выборах в Соединенных Штатах. Видимо, наша работа как СМИ, подчеркиваю как СМИ и никак иначе, их пугает», — отметил он.

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По словам Зубарева, внесение USA Really в санкционный список удивляет, так как СМИ было создано только в мае этого года. Он добавил, что его создали в ответ на блокировку аккаунта ФАН в Facebook. По его словам, это не было «какой-то тайной операцией». «И они сейчас блокируют USA Really, это какой-то дурдом», — рассказал он.

«Люди занимаются охотой на ведьм. Вот есть мем «это потому что мы черные», а вот тут — «это потому что мы русские». Не вижу других причин и оснований. Если есть претензии, то пусть предъявят. Но они не предъявляют никаких претензий, они просто вводят санкции против тех, кто им не нравится. Вот мы им не нравимся. Но мы как работали, так и будем работать», — заключил Зубарев.

Ранее Минфин США ввел санкции против 19 физических и четырех юридических лиц, которых связывали с «фабрикой троллей» и Главным управлением Генштаба Вооруженных сил (ранее — Главное разведывательное управление. — РБК). В частности, в список вошли Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые, по данным The Insider и Bellingcat, являются сотрудниками ГРУ. На Западе их обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери.

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В санкционный список также попали «Федеральное агентство новостей», «Экономика сегодня», «Невские новости» и USA Really. В ноябре ФБР задержало в аэропорту Вашингтона главного редактора USA Really Александра Малькевича. Он рассказал, что его задержали, чтобы вручить уведомление с требованием зарегистрировать издание в качестве иноагента. Тогда в МИД России допустили, что это может стать предлогом для ​новых санкций против России.

Теги: американские санкции
Главное
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