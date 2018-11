Российский журналист объяснил свое задержание в Вашингтоне

Сотрудники ФБР передали Александру Малькевичу уведомление о необходимости зарегистрировать возглавляемое им англоязычное СМИ USA Really в качестве иностранного агента

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Сотрудники ФБР задержали в Вашингтоне российского журналиста и члена Общественной палаты Александра Малькевича для беседы и вручения уведомления о необходимости регистрации издания в качестве иноагента. Об этом сам Малькевич рассказал агентству «Интерфакс».

По словам Малькевича, он намеревался вылететь из Вашингтона в Париж для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию завершения Первой мировой войны. В аэропорту к нему подошли сотрудники американской спецслужбы. «Ордер, который мне показали, предписывал меня задержать, провести со мной беседу, изъять и проверить все мои электронные носители», — рассказал он.

Беседа журналиста с сотрудниками ФБР продолжалась несколько часов. Все это время ему задавали вопросы о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Вслед за этим Малькевичу передали уведомление о необходимости регистрации в качестве иностранного агента издания USA Really, где он является главным редактором.

Малькевич отметил, что обвинений против него американская сторона не выдвигала. Он уже покинул США и в настоящее время находится в Париже.

Малькевич приезжал в США в качестве наблюдателя на промежуточных выборах в конгресс, которые прошли 6 ноября. Журналист следил за выборами в штате Мэриленд. Малькевич отмечал, что находился «в глубочайшем шоке» от уровня нарушений, однако «о руке Москвы разговоры не велись». «Даже на мероприятии меня с улыбкой спрашивали, привез ли я с собой список кандидатов, согласованный с Москвой», — шутил он.

После появления сообщений о задержании Малькевича в Вашингтоне, посольство России в США направило запрос в Госдепартамент. Российские дипломаты потребовали от американских коллег предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего.

Информационное агентство USA Really было запущено в июне 2018 года в качестве дочернего проекта Федерального агентства новостей (ФАН) (по данным РБК, входит в так называемую «фабрику медиа», близкую к бизнесмену Евгению Пригожину). Facebook, Twitter и YouTube заблокировали аккаунты USA Really по обвинениям в спаме и подозрительной активности. После этого Малькевич обвинил США в цензуре и нарушении свободы слова, а USA Really анонсировало конкурс на лучшие работы, которые показывают, как США пытаются повлиять на внутреннюю политику в других странах.