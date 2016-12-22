МИД увидел в задержании российского журналиста в США предлог для санкций

Задержание в аэропорту Вашингтона российского журналиста и члена Общественной палаты Александра Малькевича свидетельствует о кампании давления американских властей, а также может стать предлогом для новых антироссийских санкций. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что допрос агентами ФБР Малькевича является «очередным свидетельством кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США». Предъявленное журналисту «чуть ли не под дулом пистолета» требование о регистрации информационного агентства USA Really в качестве иноагента свидетельствует о том, что Вашингтон старается помешать донесению объективной информации о мире и США, указывается в заявлении. «За произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России», — добавили в МИД.

В российском ведомстве также призвали Соединенные Штаты прекратить такую практику.

Ранее стало известно, что посольство России направило запрос в Госдеп США после сообщений о задержании ФБР Малькевича. Позднее журналист пояснил, что его задержали для беседы и вручения уведомления о том, что возглавляемое им англоязычное СМИ USA Really необходимо зарегистрировать в качестве иноагента. В ходе беседы, которая продолжалась несколько часов, ему также задали вопросы о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.