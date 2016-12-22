ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,45 66,66 EUR Нал. 78,01 76,21 USD Бирж. 67,47 +0,19 EUR Бирж. 76,77 +0,34 USD ЦБ. 67,11 +0,37 EUR ЦБ. 76,47 +0,70 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3868,20 +218,60 IMOEX 2358,58 +0,35% RTSI 1099,63 -0,58% Brent 57,45 -1,83% DJIA 23593,74 -0,35% Nasdaq 6728,82 -0,81%
В Минобороны Британии не согласились с Трампом насчет победы над ИГ
Лента новостей
Ракета «Союз-СТ-А» вывела на орбиту французский спутник 22:58, Технологии и медиа Снятие санкций с компаний Дерипаски. Главное 22:48, Бизнес Путин отменил ограничения на предоставление убежища политическим беженцам 22:42, Политика Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 22:40, РБК и Whirlpool Минтранс предложил разрешить судам «Ямал СПГ» ходить под чужими флагами 22:33, Бизнес Что будет в Сирии после решения Трампа вывести оттуда американские войска 22:06, Политика Руководитель ФАН прокомментировал попадание агентства под санкции США 22:06, Политика ФРС повысила ключевую ставку вопреки требованиям Трампа 22:03, Финансы ФСБ заявила о задержании в Крыму боевика с 12 кг тротила 21:58, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 21:52, РБК и Huawei Рубль укрепился на фоне сообщения о снятии санкций с En+ 21:51, Экономика Хет-трик Гарета Бэйла вывел «Реал» в финал клубного чемпионата мира 21:28, Спорт В Минобороны Британии не согласились с Трампом насчет победы над ИГ 21:21, Политика Адвокат сообщила о прекращении дела против жены экс-банкира Гришина 21:20, Общество Непрочный союз: что хакеры узнали из переписки дипломатов ЕС 21:12, Политика США ввели санкции против агентства ФАН, Мишкина и Чепиги 21:03, Политика Мораль с прибылью: как компании формируют культуру ведения бизнеса 20:58, Партнерский материал Минобороны сообщило о начале оперативного сбора Сухопутных войск России 20:53, Политика Минфин США исключит UC Rusal и En+ из санкционного списка 20:47, Бизнес В МИД России прокомментировали начало вывода войск США из Сирии 20:35, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 20:30, РБК и Philips Капитан СКА Павел Дацюк допустил возвращение в НХЛ 20:29, Спорт ЕС предупредил Киев из-за нарушений украинцами правил безвизового въезда 20:12, Политика СМИ узнали о сроках вывода американского контингента из Сирии 20:10, Политика Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 19:58, РБК и Porsche СМИ сообщили об условиях вывода американских войск из Сирии 19:52, Политика Reuters сообщил об эвакуации сотрудников Госдепа из Сирии за 24 часа 19:42, Политика SPEAR’s назвал FW Raiffeisen лучшим иностранным банком десятилетия 19:28, Пресс-релизы
В Минобороны Британии не согласились с Трампом насчет победы над ИГ
Политика, 21:21
0
В Минобороны Британии не согласились с Трампом насчет победы над ИГ

Госминистр в Министерстве обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом, который ранее написал, что американским войскам удалось победить запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я категорически не согласен. Она трансформировалась в другие формы экстремизма, и угроза все еще жива», — пишет Эллвуд.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, что Соединенные Штаты победили ИГ. Он отметил, что борьба с боевиками была единственной причиной пребывания американского военного контингента в Сирии.

В МИД России прокомментировали начало вывода войск США из Сирии
Политика

Источник The Washington Post в Пентагоне сообщил, что США планируют вывести из Сирии 2 тыс. своих военнослужащих. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, из страны также эвакуируют сотрудников Госдепартамента. По данным Reuters, войска выведут за 60-100 дней, а сотрудников Госдепа — за 24 часа. Чиновник рассказал агентству, что вывод контингента произойдет после завершения последней операции против ИГ.

The Wall Street Journal отмечает, что обсуждение вывода войск началось после телефонного разговора Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.

Теги: Великобритания , Минобороны
Главное
Минфин США исключит UC Rusal и En+ из санкционного списка Бизнес
Материалы по теме
СМИ сообщили об условиях вывода американских войск из Сирии Политика
Трамп приказал вывести все американские войска из Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter