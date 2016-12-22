В Минобороны Британии не согласились с Трампом насчет победы над ИГ

Госминистр в Министерстве обороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил о несогласии с президентом США Дональдом Трампом, который ранее написал, что американским войскам удалось победить запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ) в Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.
«Я категорически не согласен. Она трансформировалась в другие формы экстремизма, и угроза все еще жива», — пишет Эллвуд.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал твит, что Соединенные Штаты победили ИГ. Он отметил, что борьба с боевиками была единственной причиной пребывания американского военного контингента в Сирии.
Источник The Washington Post в Пентагоне сообщил, что США планируют вывести из Сирии 2 тыс. своих военнослужащих. Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, из страны также эвакуируют сотрудников Госдепартамента. По данным Reuters, войска выведут за 60-100 дней, а сотрудников Госдепа — за 24 часа. Чиновник рассказал агентству, что вывод контингента произойдет после завершения последней операции против ИГ.
The Wall Street Journal отмечает, что обсуждение вывода войск началось после телефонного разговора Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.