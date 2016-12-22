СМИ сообщили об условиях вывода американских войск из Сирии

Власти США планируют вывести своих военных из Сирии после того, как будет завершена последняя операция против сил запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. Источник Bloomberg, знакомый с планом, сообщил, что американские военные работают над «быстрым» выполнением приказа о выводе войск. В Вашингтоне предполагают, что на это потребуется от 60 до 100 дней.

Газета The Washington Post ранее сообщила о планах США вывести военных. По данным издания, решение было принято накануне, а численность контингента в ближневосточной стране составляет более 2 тыс. человек.

После этого официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что процесс возвращения американских военных на родину уже стартовал.

Президент Дональд Трамп написал в Twitter, что США победили ИГ в Сирии. Террористы были «единственной причиной нашего присутствия там за время моего президентства», подчеркнул он.

Военная операция США в ближневосточной стране длится с 2014 года.