СМИ узнали о сроках вывода американского контингента из Сирии

США планируют вывести военный контингент из Сирии в течение 60–100 дней. Об этом Reuters рассказал американский чиновник. Он добавил, что вывод войск начнется после заключительного этапа последней операции против «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России). Другой чиновник сообщил The New York Times, что вывод войск займет несколько недель.

Ранее источник The Washington Post в Пентагоне рассказал о планах США вывести из Сирии 2 тыс. своих военнослужащих. Он добавил, что операцию хотят провести максимально оперативно. Издание связало это решение с объявлением президентом Турции Реджепом Эрдоганом намерений провести военную операцию против курдских формирований в Сирии.

Агентство Bloomberg также узнало у чиновника, что президент США Дональд Трамп приказал вывести войска из арабской республики. Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что вывод войск уже начался. Она добавила, что вместе с ними страну покинут сотрудники Госдепа США. Американский чиновник рассказал Reuters, что их эвакуируют из Сирии в течение 24 часов.