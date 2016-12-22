Reuters сообщил об эвакуации сотрудников Госдепа из Сирии за 24 часа

Соединенные Штаты эвакуируют сотрудников Госдепартамента из Сирии в течение 24 часов. Об этом агентству Reuters сообщил американский чиновник. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также отметила, что вместе с военными страну покинут сотрудники Госдепа.
Ранее президент США Дональд Трамп приказал вывести американские войска из Сирии.
Трамп заявил в Twitter, что США одержали победу над ИГ (запрещена в России). По его словам, борьба с боевиками террористической организации была единственной причиной, по которой американские войска находились в Арабской Республике.
Ранее источник Washington Post в Пентагоне также сообщал, что Белый дом решил вывести из Сирии всех своих военнослужащих численностью 2 тыс. человек. Издание связало это решение с заявлениями президента Турции Реджепа Эрдогана о планах начать военную операцию против курдских формирований.