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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ
Финансы, 14:46
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Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «дочки» ВТБ. Об этом говорится в сообщении НБУ.

На сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц указывается, что начата процедура ликвидации АО «ВТБ Банк», которая будет продолжаться с 19 декабря 2018 года до 18 декабря 2020 года. Как уточняет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу фонда, решение о ликвидации банка было принято потому, что «цена за активы ВТБ Банка, предложенная единым претендентом, была ниже, чем оценочная стоимость, ожидаемая Фондом гарантирования вкладов».

Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной
Финансы

В конце ноября украинский Нацбанк определил ВТБ Банк как неплатежеспособный. 13 ноября его отнесли к категории проблемных из-за снижения объема ликвидности и последующего ухудшения финансового состояния. Неплатежеспособным банк признали из-за отсутствия действий его владельцев «для предотвращения неплатежеспособности». Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что украинская «дочка» банка готова была выполнить обязательства перед клиентами, но ей не дали этого сделать.

ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд
Политика

По данным «Коммерсанта», на покупку «дочки» ВТБ претендуют, в том числе, Первый украинский международный банк (ПУМБ), украинский Альфа-банк, ТАСкомбанк, Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, Асвио-банк и КИБ.

Теги: Банки , Украина , ВТБ
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