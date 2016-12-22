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Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной
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Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной
Финансы, 21:29
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Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной
Регулятор объяснил свое решение необходимостью защитить интересы вкладчиков и кредиторов. Ранее группа ВТБ пригрозила президенту Порошенко подать в международный суд и взыскать с него расходы на покупку украинского банка
Фото: РИА Новости

Национальный банк Украины (НБУ) определил АО «ВТБ банк» (Киев) как неплатежеспособный с целью защитить интересы вкладчиков и кредиторов. Об этом решении сообщается на сайте регулятора. Основным акционером банка является российское ОАО «Банк ВТБ».

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Нацбанк напомнил, что 13 ноября отнес банк, работающий на Украине, к категории проблемных из-за снижения объема ликвидности и последующего ухудшения финансового состояния организации. Тогда же регулятор определил срок, до которого банк должен привести деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Неплатежеспособным ВТБ банк признан из-за «отсутствия реальных действий со стороны владельцев банка для предотвращения неплатежеспособности». Также регулятор не увидел принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности организации.

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НБУ подчеркивает, что практически все вкладчики банка (97%, это, по оценке регулятора, около 60 тыс. лиц) получат свои вклады в полном объеме, так как их сумма не превышала 200 тыс. грн (около 480 тыс. руб.), возврат которых гарантирует Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Владельцы более крупных вкладов получат возмещение в пределах этой же суммы.

В общей сложности фонд обеспечит выплату 942,7 млн грн (более 2,2 млрд руб.), отмечает НБУ, подчеркивая, что, по данным на 1 октября, на балансе банка находились средства клиентов на 3,676 млрд грн (около 8,8 млрд руб.).

Нацбанк Украины также сообщает, что на стабильности банковского сектора страны решение по ВТБ банку не повлияет, так как его доля составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

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В сентябре Апелляционный суд Киева по иску компаний предпринимателя Игоря Коломойского против России постановил блокировать активы банка, под это решение помимо «дочки» ВТБ попали также дочерние компании Проминвестбанка и Сбербанка. В начале ноября ВТБ банк ввел комиссии и лимиты на снятие наличных.

27 ноября группа ВТБ заявила, что оставляет за собой право обратиться в международный суд, чтобы взыскать с украинского президента Петра Порошенко расходы, понесенные на покупку украинского банка в 2006 году. В заявлении кредитного учреждения говорится, что сентябрьское решение суда фактически парализовало работу украинской «дочки» банка.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ВТБ , Украина
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