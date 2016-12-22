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Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ
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Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ
Политика, 12:01
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Костин сравнил Украину с зазеркальем после ситуации с «дочкой» ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о том, что украинская «дочка» финансовой группы (VTB Bank), которая накануне была признана Нацбанком Украины неплатежеспособной, была готова выполнить все обязательства перед клиентами, но ей не дали это сделать. Об этом Костин заявил, выступая на форуме «Россия зовет!», передает корреспондент РБК. В связи с этим Украину глава кредитной организации сравнил с зазеркальем.

«Украина — сказочная страна, напоминает мне сказку о зазеркалье. Абсолютно невероятные вещи с точки зрения здравого смысла там происходят», — сказал Костин. «Ну хорошо, сегодня наложили на нас санкции, потом украинские власти наложили дополнительные санкции, запретив любые движения средств из Украины в Россию», — продолжил он, заметив, что завершилось все тем, что украинский предприниматель Игорь Коломойский (о нем Костин отозвался как об «известном жулике») «подал иск в Гааге против российского правительства». «И этим иском [власти Украины] почему-то накладывают аресты на активы всех российских банков — и на акции, и на активы», — возмутился глава ВТБ.

Однако и после этого украинский регулятор, по его словам, потребовал от банков с российским капиталом «обеспечивать ликвидность».​ «Акции арестованы, активы арестованы, но давайте [обеспечивайте] ликвидность дальше, чтобы соблюдать все требования», — добавил Костин.

В сложившихся условиях представители украинской «дочки» ВТБ, по его словам, «во-первых, были честными перед клиентами и сказали им, что не надо больше денег в банк приносить». «Не надо депозиты размещать в нашем банке, потому что мы себя чувствуем неуверенно долгое время. Нам говорили [украинские власти]: «Мы хотим, чтобы вас не было больше на Украине». Мы говорим: «Хорошо, мы готовы, только дайте нам цивилизованно уйти», — рассказала глава кредитной организации.

В последние годы украинская «дочка» ВТБ, по его словам, вернула примерно $800 млн депозитов населения. «У нас, в общем-то, осталось сегодня корпоративных и частных депозитов чуть большее $100 млн», — добавил Костин, подчеркнув, что «это небольшая сумма», и банк «был готовы рассчитаться [с клиентами] до конца следующего года», но ему не дали.

Украинскую «дочку» банка он назвал «заложником ситуации». «У нас не будет таких больших уже потерь — мы многое списали, много зарезервировали. Тем не менее это показывает, насколько сегодня практически невозможно работать на Украине, хотя российские банки последние годы старались осторожно, деликатно, уважая своих клиентов, к этому относиться», — заключил Костин.

27 ноября группа ВТБ пригрозила президенту Украины Петру Порошенко международным судом. С главы государства кредитная организация, согласно ее заявлению, может взыскать расходы, которые она понесла в 2006 году на покупку украинского банка «Мрия» (именно на его базе впоследствии создавалась украинская «дочка» ВТБ).

Решение киевского апелляционного суда в сентябре, которое было принято по иску компаний украинского предпринимателя Игоря Коломойского​, как утверждали в финансовой организации, фактически парализовало работу украинской «дочки» ВТБ. Согласно этому постановлению, на отчуждение активов трех действующих на Украине банков с российским госкапиталом был наложен запрет. В ноябре из-за этого дочернее предприятие ВТБ на Украине ввело лимиты на снятие наличных.

ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд
Политика

27 ноября Нацбанк Украины признал украинскую «дочку» ВТБ (VTB Bank) неплатежеспособной. Свое решение регулятор объяснял необходимостью защитить интересы вкладчиков и кредиторов.

Теги: Андрей Костин , ВТБ , Украина
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