ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд

Банковская группа оставляет за собой право обратиться в суд, чтобы взыскать с украинского лидера средства, потраченные на покупку у него кредитной организации «Мрия» — на ее базе создавалась украинская «дочка» ВТБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ может подать иск в международный суд против президента Украины Петра Порошенко за ситуацию, в которую в республике попала «дочка» российской банковской группы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Хотели бы также напомнить господину Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия», которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина Петра Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении банковской группы.

Вынесенное в сентябре решение Апелляционного суда Киева по иску группы компаний бизнесмена Игоря Коломойского против России является «правовым нигилизмом», а последовавший за этим арест активов ВТБ «парализовал работу» банка на Украине, отметили в ВТБ. Рассмотрение жалоб «дочки» российского банка затягивается.

«Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — указывается в сообщении.

В российском банке считают, что украинские власти молча поощряют «рейдерство» Коломойского, указав, что от этих действий в итоге пострадают простые украинские граждане.