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ВТБ пригрозил Порошенко иском в международный суд
Банковская группа оставляет за собой право обратиться в суд, чтобы взыскать с украинского лидера средства, потраченные на покупку у него кредитной организации «Мрия» — на ее базе создавалась украинская «дочка» ВТБ
Фото: Олег Яковлев / РБК

ВТБ может подать иск в международный суд против президента Украины Петра Порошенко за ситуацию, в которую в республике попала «дочка» российской банковской группы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Хотели бы также напомнить господину Петру Порошенко, что ВТБ (Украина) был построен на базе банка «Мрия», которым он владел, и который Группа ВТБ приобрела у него в 2006 году. Группа ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд за взысканием с господина Петра Порошенко суммы средств, затраченных на покупку банка», — говорится в заявлении банковской группы.

Вынесенное в сентябре решение Апелляционного суда Киева по иску группы компаний бизнесмена Игоря Коломойского против России является «правовым нигилизмом», а последовавший за этим арест активов ВТБ «парализовал работу» банка на Украине, отметили в ВТБ. Рассмотрение жалоб «дочки» российского банка затягивается.

«Это лишает нас надежды на справедливый суд и, следовательно, на сохранение бизнеса в этой стране. На наш взгляд, вердикты украинских судов являются ничем иным, как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», — указывается в сообщении.

В российском банке считают, что украинские власти молча поощряют «рейдерство» Коломойского, указав, что от этих действий в итоге пострадают простые украинские граждане.

ВТБ подчеркнул, что его приоритетом является выполнение обязательств перед клиентами. Говоря о прекращающем свою деятельность БМ Банке, российская группа отметила, что соблюдение ее главного принципа «наглядно продемонстрировано» в ситуации с этим банком.

«Он находится в завершающей стадии прекращения банковской деятельности, но строго выполняет все свои обязательства в рамках согласованного с Национальным банком Украины плана», — заверили в пресс-службе, уточнив, что намерены действовать аналогично и в случае с «ВТБ Украина», если Киев и украинские олигархи «не помешают нам это сделать».​

Бизнес
Нацбанк Украины отозвал лицензию у «дочки» ВТБ

В начале ноября Нацбанк Украины отозвал лицензию у БМ-Банка, принадлежащую ВТБ организацию исключили из госреестра украинских банков. В сообщении регулятора указывалось, что БМ-Банк сам принял решение прекратить деятельность, но сохранив при этом юрлицо.

На следующий день, 7 ноября, другая банковская «дочка» ВТБ на Украине — VTB Bank — объявила о введении комиссии и лимита на снятие наличных в своих банкоматах и в отделениях. На такие меры организация пошла из-за сентябрьского решения Апелляционного суда в Киеве, который наложил запрет на отчуждение всех активов трех действующих в республике банков с российским капиталом.

​Борьба украинских властей с банками с российским участием началась весной прошлого года — тогда в отношении пяти кредитных организаций были введены санкции — запрет на вывод средств за пределы Украины и на выплату дивидендов. Это коснулось Сбербанка, Проминвестбанка, VS Bank, ВТБ Банка и БМ Банка. В марте этого года эти санкции были продлены еще на год.​

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Литова
Теги: ВТБ, Петр Порошенко
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