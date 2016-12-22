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СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ
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СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ
Финансы, 04:49
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СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ
Три крупных игрока на украинском рынке претендуют на дочерний банк финансовой группы ВТБ на Украине, пишет газета «Коммерсантъ». Наибольшие шансы, по данным издания, у Рината Ахметова и его банка ПУМБ
Фото: РИА Новости

На покупку украинской «дочки» ВТБ, которую Нацбанк Украины (НБУ) в конце ноября назвал неплатежеспособной, претендуют три крупных игрока, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

По данным издания, это Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ), украинский Альфа-банк и ТАСкомбанк. ПУМБ принадлежит украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, ТАСкомбанк — Сергею Тигипко, украинский Альфа-банк входит в «Альфа-Групп», которая зарегистрирована за рубежом, но имеет одноименный российский банк.

По информации источника издания, близкого к НБУ, эти три банка подали реальные заявки на украинскую «дочку» ВТБ. Информацию об этом подтвердили газете и источники, близкие к этим банкам. Всего же в перечне НБУ, с которм ознакомился «Коммерсантъ», значатся восемь банков. Помимо трех вышеперечисленных это — Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, Асвио-банк, КИБ.

По результатам конкурса победителю могут быть переданы активы и обязательства неплатежеспособного банка или продан весь банк. При этом, как отмечают источники газеты, никто из инвесторов не рассматривает вариант покупки всего банка.

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Собеседники газеты отмечают, что на текущий момент из трех претендентов на получение активов и обязательств ВТБ шансы имеет Ринат Ахметов и его ПУМБ. «Он самый богатый человек Украины, и при этом, в отличие от Сергея Тигипко, не имеет проблем с нынешней властью», — приводит газета слова одного из своих источников. «Альфа-банку в свое время, после покупки Укрсоцбанка, рекомендовали «сбавить пыл» и прекратить приобретение активов», — добавил собеседник.

Нацбанк Украины назвал «дочку» ВТБ неплатежеспособной
Финансы

В конце ноября Национальный банк Украины определил украинскую «дочку» ВТБ как неплатежеспособную. Регулятор объяснил свое решение необходимостью защитить интересы вкладчиков и кредиторов. Группа ВТБ заявляла, что оставляет за собой право обратиться в международный суд, чтобы взыскать с украинского президента Петра Порошенко расходы, понесенные на покупку украинского банка в 2006 году.
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ВТБ , Украина , Ринат Ахметов , Сергей Тигипко
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