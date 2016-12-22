Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека

При пожаре в жилом доме в городе Сарапуле (Удмуртия) погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Возгорание произошло около 4:00 (3:00 мск) в двухэтажном жилом бараке. Огонь распространился на площадь 416 кв. м. К 6:20 (5:20 мск) возгорание было ликвидировано. «В результате погибли четыре человека, один из них — ребенок», — рассказали собеседники агентства.
На сайте управления МЧС по Удмуртии сообщается, что в ликвидации пожара участвовали 64 спасателя и 35 единиц техники.
16 декабря жертвами пожара в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет (Московская область) стали два человека. Площадь пожара составила 12 кв. м. Среди пострадавших оказались трое детей.