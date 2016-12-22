ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,69 66,54 EUR Нал. 77,04 75,73 USD Бирж. 67,28 +0,50 EUR Бирж. 76,43 +0,68 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3870,60 +264,40 IMOEX 2350,29 -0,37% RTSI 1106,05 -0,66% Brent 58,52 -2,63% DJIA 23675,64 +0,35% Nasdaq 6783,91 +0,45%
Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека
Лента новостей
Счетная палата отчиталась о недостигнутых медицинских показателях 09:00, Экономика Упущенные возможности: что общего у механизма СРП и Энергетической хартии 08:59, Мнение Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 08:30, РБК и Huawei Не дольщик, а инвестор: стоит ли покупать облигации застройщиков 08:30, Quote Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека 08:25, Общество Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом 08:16, Общество Эксперты назвали мешающие восстановлению отношений России и ЕС факторы 08:00, Политика Роскачество протестировало детские конструкторы 08:00, Общество Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня 07:42, РБК и Volkswagen Япония выразила протест из-за общежития для российских военных на Курилах 07:14, Политика В России сократилось количество дел о разжигании ненависти 07:00, Общество Суд в США оштрафовал Google и Facebook по делу о политической рекламе 06:22, Технологии и медиа Госдеп санкционировал продажу Турции ракетных комплексов Patriot 05:51, Политика Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 05:50, РБК и PSN Group Четверть работодателей в России призналась в намерении сократить штат 05:48, Общество Помпео поговорил с главой новой церкви Украины 05:03, Общество Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос 04:38, Бизнес В Москве нашли мертвым одного из основателей рыболовной компании «Акрос» 04:20, Бизнес Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 04:11, РБК и Porsche Премьер Чехии запретил чиновникам пользоваться телефонами Huawei 04:07, Технологии и медиа СМИ узнали о выходе Gunvor и Lundin из проекта на шельфе Каспия 03:43, Бизнес Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата 03:21, Общество АСВ потребовало от экс-руководителей Внешпромбанка 219 млрд руб. 02:50, Финансы Число тоскующих по СССР россиян возросло до максимума за десятилетие 02:29, Общество ЦБ сообщил о блокировке мошеннического сайта-двойника 02:08, Финансы Умер актер Олег Мартьянов 01:56, Общество Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 01:53, РБК и «Билайн» Бизнес Минфин Украины назвал «победой» решение МВФ о кредите до Нового года 01:20, Политика
Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека
Общество, 08:25
0
Жертвами пожара в Удмуртии стали четыре человека

При пожаре в жилом доме в городе Сарапуле (Удмуртия) погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Возгорание произошло около 4:00 (3:00 мск) в двухэтажном жилом бараке. Огонь распространился на площадь 416 кв. м. К 6:20 (5:20 мск) возгорание было ликвидировано. «В результате погибли четыре человека, один из них — ребенок», — рассказали собеседники агентства.

На сайте управления МЧС по Удмуртии сообщается, что в ликвидации пожара участвовали 64 спасателя и 35 единиц техники.

16 декабря жертвами пожара в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет (Московская область) стали два человека. Площадь пожара составила 12 кв. м. Среди пострадавших оказались трое детей.

Теги: Удмуртия , Пожар , жертвы
Главное
В России сократилось количество дел о разжигании ненависти Общество
Материалы по теме
В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в кафе на Сретенке Общество
В Башкирии жертвами пожара стали трое детей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter