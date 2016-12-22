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Два человека погибли при пожаре в общежитии в Подмосковье
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Два человека погибли при пожаре в общежитии в Подмосковье
Общество, 08:58
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Два человека погибли при пожаре в общежитии в Подмосковье

В результате пожара в общежитии в Сергиевом Посаде погибли два человека. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его словам, возгорание произошло в общежитии Научного-испытательного центра ракетно-космической промышленности в городе Пересвет. Площадь пожара составила 12 кв. м. Среди пострадавших есть трое детей, они госпитализированы, добавил представитель служб. Он указал, что при тушении пожара из общежития эвакуировали 32 человека.

Информацию подтверждает источник «Интерфакса» в экстренных службах. По его данным, один человек погиб на месте, второй скончался в больнице, еще пятеро пострадали.

На сайте ГУ МЧС по Московской области также говорится о пожаре в общежитии в городе Пересвет. Число пострадавших не уточняется.

В апреле при пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в подмосковном Егорьевске погибли двое детей. Еще одного ребенка госпитализировали. По факту произошедшего СК возбудил дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Теги: Пожар , Московская область , Сергиев Посад
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