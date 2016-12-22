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В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте

В Венесуэле умер арестованный экс-министр нефти и бывший глава PDVSA

СМИ назвали претендентов на украинскую «дочку» ВТБ

ГИБДД заявила о моратории на изменения в правилах дорожного движения

Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс.

Российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Второй пожарный поезд привлекли к тушению склада в Москве

Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии

Полиция опубликовала фото устроившего стрельбу возле ярмарки в Страсбурге

Лидер лейбористов счел решение консерваторов по Мэй «ничего не значащим»

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Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве

Терезе Мэй удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании

МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани

«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»

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Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой

Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов

Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2»

ЦСКА разгромил «Реал» и вылетел из еврокубков

В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом

Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка

Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин

США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы

Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани

Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя

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Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже

МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских