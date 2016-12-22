В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте
Общество, 05:59
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В Кузбассе более 100 горняков эвакуировали из-за пожара в шахте
На шахте «Ерунаковская-8» в Кемеровской области произошел пожар, спасатели эвакуировали на поверхность более 100 горняков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, в шахте произошло возгорание магистрального ленточного конвейера. На момент происшествия на объекте находились 118 горняков.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали шесть отделений новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда.
В июле при пожаре на медной шахте компании Palabora в Южно-Африканской Республике погибли пять горняков.