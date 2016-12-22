В Башкирии жертвами пожара стали трое детей

В селе Кандры Туймазинского района Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три ребенка, заявили в республиканском управлении МЧС. Об этом сообщает «Интерфакс».

Возгорание в частном жилом доме произошло около 2:53 мск. Площадь пожара составила 80 кв. м. К 4:00 открытое горение было ликвидировано. ​«В ходе разбора места пожара обнаружены три погибших ребёнка», — говорится в сообщении.

​В борьбе с огнем участвовали пять единиц техники и 11 человек.