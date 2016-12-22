В Башкирии жертвами пожара стали трое детей
Общество, 04:11
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В Башкирии жертвами пожара стали трое детей
В селе Кандры Туймазинского района Башкирии при пожаре в жилом доме погибли три ребенка, заявили в республиканском управлении МЧС. Об этом сообщает «Интерфакс».
Возгорание в частном жилом доме произошло около 2:53 мск. Площадь пожара составила 80 кв. м. К 4:00 открытое горение было ликвидировано. «В ходе разбора места пожара обнаружены три погибших ребёнка», — говорится в сообщении.
В борьбе с огнем участвовали пять единиц техники и 11 человек.