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В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в кафе на Сретенке
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В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в кафе на Сретенке
Общество, 21:21
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В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в кафе на Сретенке

В кафе «Натахтари» на улице Сретенка в центре Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Площадь возгорания составила 35 кв м. В результате инцидента никто не пострадал.

В 19:11 пожар был локализован, в 19:12 — ликвидирован.

Как сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения, из-за пожара на улице было полностью перекрыто движение. Кроме того, участок объезжали автобусы, следующие по маршрутам м2 и м9, сообщил «Мосгортранс».
Теги: Пожар , перекрытие , ресторан
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