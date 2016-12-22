В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в кафе на Сретенке
Общество, 21:21
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В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара в кафе на Сретенке
В кафе «Натахтари» на улице Сретенка в центре Москвы произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
Площадь возгорания составила 35 кв м. В результате инцидента никто не пострадал.
В 19:11 пожар был локализован, в 19:12 — ликвидирован.Как сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения, из-за пожара на улице было полностью перекрыто движение. Кроме того, участок объезжали автобусы, следующие по маршрутам м2 и м9, сообщил «Мосгортранс».