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Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос
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Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос
Бизнес, 04:38
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Белый дом заявил о решении Трампа поехать на форум в Давос
Всемирный экономический форум в Давосе решил посетить президент США Дональд Трамп, сообщил Белый дом. На прошлом форуме он выступил с речью в защиту рабочих людей, провозгласив зарплату лучшим средством борьбы с бедностью
Дональд Трамп (Фото: Jim Young / Reuters)

Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она пояснила, что американскую делегацию на форуме возглавит министр финансов США Стивен Мнучин. На форум отправятся госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, министр труда Алекс Акоста и ряд других чиновников. В числе делегатов также советники президента Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

Трамп выступал на предыдущем форуме, он произнес речь в Давосе днем 26 января, в заключительный день работы ВЭФ. Это выступление стало первой речью президента США перед пленарным заседанием форума за предыдущие 18 лет. Трамп заявил о раздробленности мира, в котором целые слои населения оказываются забыты в рамках политических процессов. Чтобы избежать этого, необходимы инвестиции не только в экономику, но и в человеческий капитал, провозгласил он тогда.

В связи с этим одной из основных забот правительства должно стать создание рабочих мест, заверил Трамп: «Мы ведем людей от зависимости к независимости, поскольку знаем, что лучшая программа борьбы с бедностью — это зарплата».

В 2019 году форум пройдет с 22 по 25 января. Как сообщала газета Financial Times, изначально его организаторы выступали против участия в мероприятии россиян, попавших под американские санкции. В частности, речь шла о Викторе Вексельберге, Андрее Костине и Олеге Дерипаске.

Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос
Бизнес

В ответ на это российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что если решение организаторов не изменится, Россия откажется от участия в ВЭФ. Как рассказал РБК федеральный чиновник, позже глава Минэкономразвития Максим Орешкин убедил организаторов снять ограничения для россиян.

17 декабря Орешкин заявил, что российские бизнесмены, присутствие которых организаторы ранее называли «нежелательным», поедут в Давос. По информации The Bell, условия, на которых россиян допустили до участия в форуме, касаются того, что платежи от попавших под санкции лиц не должны проходить через американские банки, а россияне не должны на форуме взаимодействовать с гражданами США.

Авторы: Наталия Анисимова, Владислав Гордеев.
Теги: форум в Давосе , Дональд Трамп
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