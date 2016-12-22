FT узнала о решении форума в Давосе не приглашать Дерипаску и Костина

Источники газеты утверждают, что организаторы ВЭФ решили не приглашать на мероприятия российских бизнесменов, подпадающих под санкции США, а именно Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску и Андрея Костина

Олег Дерипаска (слева) и Андрей Костин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

По данным Financial Times, троих российских бизнесменов, подпадающих под антироссийские санкции США, уведомили, что их присутствие на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе нежелательно. Два источника газеты, знающих об этом решении организаторов форума, утверждают, что речь идет о владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске.

Предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя для этого нет никаких законных оснований (санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию), а решение связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций Вашингтона, введенных против бизнесменов весной текущего года, говорят источники газеты.

Один из собеседников издания заявил, что это решение подорвало намерения организаторов форума убедить президента России Владимира Путина впервые за долгое время посетить мероприятие.

«Речь идет не о законе. [На организаторов экономического форума] оказывается огромное давление со стороны США, чтобы не приглашать их (Вексельберга, Костина и Дерипаску. — РБК)», — говорит источник FT.

При этом собеседник РБК, близкий к Олегу Дерипаске, заявил, что предприниматель и не планировал ехать в Давос. Он отошел от бизнеса, поэтому участие в форуме не имеет смысл, сказал источник.

РБК направил запросы в пресс-службу ВТБ, а также представителям «Реновы» Вексельберга и UC Rusal Дерипаски.

Все трое — Костин, Дерипаска и Вексельберг — были включены в американский черный список в апреле. Путин не приезжал в Давос на экономический форум с 2009 года. Российскую официальную делегацию на мероприятии в последнее время возглавлял один из заместителей премьер-министров страны.​

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