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Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России
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Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России
Политика, 12:11
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Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России
Российская делегация примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, поскольку его организаторы отменили наложенное ранее ограничение на участие в нем российских бизнесменов, сообщил источник РБК в правительстве
Фото: Михаил Палинчак / РИА Новости

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли наложенные ранее ограничения на участие в нем российских бизнесменов. Об этом РБК рассказал источник в правительстве России.

«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее», — рассказал собеседник РБК.

О пересмотре решения организаторов Давоса со ссылкой на источники в правительстве также сообщают «РИА Новости» и ТАСС.

РБК направил запрос во Всемирный экономический форум (WEF) и Росконгресс.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят своего решения относительно российских бизнесменов.

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Заявление премьера прозвучало после того, как стало известно, что организаторы уведомили трех российских бизнесменов, попадающих под антироссийские санкции США, что их присутствие в Давосе нежелательно. По словам источников газеты Financial Times, речь шла о владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске.

Предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя для этого нет никаких законных оснований (санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию), а решение связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций Вашингтона, введенных против бизнесменов весной текущего года.

В то же время глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС заявил, что ситуация может быть урегулирована.
 

Авторы: Антон Фейнберг, Владислав Гордеев.
При участии: Екатерина Костина.
Теги: ограничение , форум в Давосе , Правительство
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