Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос

На форум поедут российские бизнесмены, участие которых организаторы ранее называли «нежелательным». Реагируя на это, глава Дмитрий Медведев допускал отказ от поездки в Давос всей делегации от России

Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска (слева направо) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».

Совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин «собираются ехать на форум», добавил чиновник, подчеркнув, что состав делегации определит глава правительства Дмитрий Медведев.

Он подтвердил, что для этих бизнесменов будет действовать ряд условий, но отметил, что они распространяются на встречи с бизнесменами из США. «Но на Давосском форуме бизнеса больше чем предостаточно, и американский не является ключевым», — отметил Орешкин.

Министр добавил, что у него в Давосе запланирована встреча с министрами стран, входящих во Всемирную торговую организацию (ВТО). Он пройдет в пятницу, 25 января.

Путь преградили санкции

В начале ноября газета Financial Times сообщила, что организаторы форума сочли присутствие россиян, попавших под санкции США, нежелательным. Источники газеты, осведомленные о решении организаторов не приглашать россиян, отмечали, что оно было принято под давлением США. Медведев, реагируя на публикацию, сказал, что если российских бизнесменов на форум не позовут, то «тогда туда никто не поедет».

15 декабря источник РБК в правительстве рассказал, что организаторы форума сняли ограничения для российских бизнесменов. Другой собеседник отметил, что их убедил это сделать Орешкин.

Ранее в понедельник стало известно, что россиян допустили до участия в форуме на определенных условиях. Как сообщил The Bell, они касаются того, что платежи от подсанкционных лиц не должны проходить через банки США, а россияне не должны на форуме взаимодействовать с гражданами США.