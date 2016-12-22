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Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата
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Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата
Раскол церкви, 03:21
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Порошенко предостерег от захвата храмов Московского Патриархата

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на встрече с преподавателями и студентами вузов Тернополя, предостерег представителей радикальных организаций от захвата храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает УНИАН.

Обращаясь к «отдельным радикалам», Порошенко заявил, что нельзя отнимать храмы, поскольку «вы храмы отберете не у Москвы, а у общины». «Работать надо с общиной. Убедить надо и объяснить: если уже есть каноническая Украинская церковь, зачем вам бродить где-то, переходите к нам», — призвал президент.

По его мнению, попытки забрать храмы силой были бы на руку Москве, поскольку «Кремль очень хочет, чтобы у нас была религиозная война, чтобы пролилась кровь».

«Дайте украинцам самим выбрать дорогу к богу, и они это сделают», — подчеркнул Порошенко и добавил, что процесс объединения церквей не будет быстрым.

Порошенко связал создание единой церкви на Украине с ее независимостью
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15 декабря в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие представители УПЦ Киевского патриархата и других представителей православного духовного сообщества Украины. Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви — митрополита Епифания, епископа УПЦ КП. Русская православная церковь (РПЦ), а также УПЦ МП назвали объединительный собор «канонически ничтожным» ​и не признали его итоги.
Порошенко заявил, что создание единой церкви на Украине говорит о завершении процесса формирования независимой страны. Создание автокефалии он назвал не исключительно церковным вопросом, а «борьбой за национальную безопасность».
 

Теги: Петр Порошенко , УПЦ КП , УПЦ МП
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