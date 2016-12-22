Порошенко назвал автокефалию вопросом национальной безопасности

Президент Украины Петр Порошенко в ходе пресс-конференции в Киеве назвал автокефалию вопросом национальной безопасности. Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал «112 Украина».
«Борьбу за автокефалию я рассматриваю не как исключительно церковный вопрос, а как борьбу за национальную безопасность», — сказал Порошенко.
Он добавил, что объединительный собор, который состоялся 15 декабря, положил начало созданию новой церкви в стране. Также Порошенко заявил, что государство защитит права священников и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), которые перейдут в новую церковную структуру.
По итогам объединительного собора в Киеве избрали главу новой автокефальной церкви. Им стал епископ УПЦ Киевского патриархата митрополит Епифаний. Независимая от Московского патриархата церковь получила название Православная церковь Украины (ПЦУ).
Порошенко объявил 15 декабря днем создания на Украине независимой от России церкви. В РПЦ объединительный собор назвали «канонически ничтожным» и не признали его итогов.