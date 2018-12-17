Песков заявил о «перемешанном с политикой» церковном конфликте на Украине

Песков заявил о «перемешанном с политикой» церковном конфликте на Украине

Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в межцерковные отношения, но отметил, что в этом конфликте напрямую участвует президент Порошенко

Патриарх Филарет (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Раскольническая деятельность на Украине «плотно перемешана с политикой», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так Песков прокомментировал создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно, и вы знаете, что это речь идет о межцерковных отношениях», — заявил пресс-секретарь Путина, добавив, что Кремль не считает себя «вправе вмешиваться в эти процессы».

«На Украине эти процессы, собственно, раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, по церковным канонам вряд ли допустимо, — отметил Песков. — Но, с другой стороны, мы знаем хорошо, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают». На уточняющий вопрос журналистов, что в Кремле подразумевают под политикой в ПЦУ, пресс-секретарь российского президента уточнил, что «идет прямое участие президента Украины».