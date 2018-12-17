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VEON $3,5 (+38,89%) прогноз Sova capital к 04.12.19 Купить
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Раскол церкви ,
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Песков заявил о «перемешанном с политикой» церковном конфликте на Украине
Пресс-секретарь Путина заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в межцерковные отношения, но отметил, что в этом конфликте напрямую участвует президент Порошенко
Патриарх Филарет (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Раскольническая деятельность на Украине «плотно перемешана с политикой», сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так Песков прокомментировал создание Православной церкви Украины (ПЦУ).

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Союз президента и митрополита: как в Киеве создавали новую церковь

«Отношение нашей российской православной церкви очень хорошо известно, и вы знаете, что это речь идет о межцерковных отношениях», — заявил пресс-секретарь Путина, добавив, что Кремль не считает себя «вправе вмешиваться в эти процессы».

«На Украине эти процессы, собственно, раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, по церковным канонам вряд ли допустимо, — отметил Песков. — Но, с другой стороны, мы знаем хорошо, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают». На уточняющий вопрос журналистов, что в Кремле подразумевают под политикой в ПЦУ, пресс-секретарь российского президента уточнил, что «идет прямое участие президента Украины».

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На объединительном соборе избрали главу украинской церкви

На вопрос, будет ли новую церковную структуру на Украине обсуждать Совет безопасности России, Песков отметил, что оперативное совещание Совета обычно проходит без заранее подготовленной повестки.

16 декабря в Киеве объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ), она должна получить автокефалию от Вселенского патриархата. Предстоятелем новой церкви стал митрополит Епифаний (Думенко), получивший статус «митрополит Киевский и всея Украины». За томосом об автокефалии Епифаний отправится в Стамбул в январе, сопровождать его будет президент Украины Петр Порошенко.

По данным украинских СМИ, украинский лидер и спикер Верховной рады Андрей Парубий перед собором уговорили одного из главных претендентов на пост главы ПЦУ снять свою кандидатуру. Как сообщало издание Liga.net, патриарх Константинопольский Варфоломей выступал против того, чтобы предстоятелем новой церковной структуры стал кто-либо из глав действующих на Украине церквей.

Политика
В РПЦ назвали удавкой автокефалию церкви на Украине

Русская православная церковь (РПЦ), а также Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) назвали объединительный собор, на котором была создана ПЦУ, «канонически ничтожным» ​и отказались признать его итоги. «Все эти действия проходят с нарушением украинской Конституции. Власть во многом срежиссировала эту историю», — заявили в Московском патриархате.

Авторы: Маргарита Девяткина, Владимир Дергачев
Теги: Украинская православная церковь
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