Глава новой украинской церкви заявил о независимости от Константинополя

Православная церковь Украины, о создании которой было объявлено в минувшие выходные, станет самоуправляемой церковью, пообещал ее глава митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний (Фото: Zuma \ TASS)

Новообразованная Православная церковь Украины после обретения томоса об автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату. Об этом в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил ее глава митрополит Епифаний.

Он отметил, что информация о зависимости новой церкви от патриарха Варфоломея — неправда, которую распространяют среди общественности.

«Мы смогли провести этот объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. Дальше мы ждем уже завершения этого процесса — одержания томоса об автокефалии православной церкви. <...> После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью», — заключил он.

По его словам, Православная церковь Украины после обретения томоса будет поддерживать уважительные отношения с Константинопольским патриархатом. «Константинополь как мать всех церквей помогает нам объединиться, создать структуру новой церкви, а после вручения томоса — стать самоуправляемой церковью. Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — подчеркнул митрополит Епифаний.

В начале декабря греческое агентство церковных новостей Romfea сообщало о том, что новая украинская церковь будет построена по модели Критской. В распоряжение издания попала одна из страниц устава создаваемой украинской церкви. Критская церковь — полуавтономная структура, которая подчиняется Константинопольскому патриарху. Ее главой является не патриарх, а митрополит.​

В минувшую субботу, 15 декабря, в Киеве прошел объединительный собор. В нем приняли участие представители УПЦ Киевского патриархата (Русская православная церковь называет эту структуру раскольнической) и других представителей православного духовного сообщества Украины. На заседании был избран глава новой автокефальной церкви — митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Для получения томоса об автокефалии ему нужно будет поехать в Стамбул к Вселенскому патриарху Варфоломею. В этой поездке Епифания будет сопровождать президент Украины Петр Порошенко.

РПЦ, а также УПЦ Московского патриархата назвали прошедший объединительный собор «канонически ничтожным». Они отказались признавать его итоги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что Кремль не считает себя вправе вмешиваться в межцерковные конфликты в отличие от Киева. О вмешательстве украинской власти в церковный процесс заявили и в Московском патриархате.