ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,27 66,43 EUR Нал. 76,39 75,48 USD Бирж. 66,72 -0,06 EUR Бирж. 75,90 +0,16 USD ЦБ. 66,62 +0,19 EUR ЦБ. 75,38 -0,01 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3561,10 +198,50 IMOEX 2332,31 -1,14% RTSI 1101,23 -1,10% Brent 57,96 -3,56% DJIA 23592,98 -2,11% Nasdaq 6753,73 -2,27%
Глава новой украинской церкви заявил о независимости от Константинополя
Лента новостей
Мамаев назвал сумму компенсации водителю ведущей «Первого канала» 12:51, Общество Готовим правильный «Цезарь»: кейл, романо и ломтики жареного цыпленка 12:49, РБК и Белая Дача Ripple нашел нового крупного партнера: токен XRP подорожал на 13% 12:46, Крипто В Кремле ответили на резолюцию Генассамблеи ООН по «милитаризации» Крыма 12:37, Политика Большинство россиян сочли возможным рождение детей только в браке 12:29, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 12:24, РБК и FW Raiffeisen Заместителем Чайки станет бывший прокурор Дагестана 12:24, Политика Генпрокуратура назвала некачественной полицейскую проверку фонда Сокурова 12:21, Общество Вратарь «Коламбуса» Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ 12:20, Спорт Аксенов назвал «витком глупости» поддержку украинской резолюции в ООН 12:15, Политика Похудеть на новогодних каникулах: важные изменения в восприятии праздника 12:11, Pink Суд отказался взыскать авторские отчисления за музыку в такси 12:11, Общество Криптовалюты: что происходит с виртуальными деньгами сегодня 12:07, РБК и EXMO В Подольске на территории завода «Зингер» загорелся склад 12:04, Общество Депутат сообщил об обнаружении на Урале останков советского конструктора 11:56, Общество Бизнес без отговорок: истории людей, которые справились со страхами 11:45, РБК и «Билайн» Бизнес Китайский новый G: все о компании GAC, которая очень хочет в Россию 11:42, Авто Канадский миллиардер предсказал обесценивание биткоина 11:41, Крипто Российское торговое судно село на мель у берегов Великобритании 11:39, Общество «Сафмар» пригрозила обратиться в прокуратуру и СК из-за слов Запашного 11:36, Общество Бывший советник Трампа заявил о смерти экс-главы ГРУ Сергуна в Ливане 11:28, Политика Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России 11:18, РБК и EXMO Полные полки — пустые подсобки: как поднять продажи точным прогнозом 11:15, PRO Глава новой украинской церкви заявил о независимости от Константинополя 11:11, Политика ФСБ сообщила о предотвращении четырех терактов в армии 11:09, Общество В РЖД сообщили о проблемах с электричеством на Казанском вокзале 11:04, Общество Как правильно торговаться на рождественских ярмарках 10:59, РБК и Путешествие в Рождество Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией в Китае 10:48, Политика
Глава новой украинской церкви заявил о независимости от Константинополя
Раскол церкви, 11:11
0
Глава новой украинской церкви заявил о независимости от Константинополя
Православная церковь Украины, о создании которой было объявлено в минувшие выходные, станет самоуправляемой церковью, пообещал ее глава митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний (Фото: Zuma \ TASS)

Новообразованная Православная церковь Украины после обретения томоса об автокефалии не будет подчиняться Константинопольскому патриархату. Об этом в интервью украинскому телеканалу ICTV заявил ее глава митрополит Епифаний.

Он отметил, что информация о зависимости новой церкви от патриарха Варфоломея — неправда, которую распространяют среди общественности.

«Мы смогли провести этот объединительный собор в Софийском соборе в Киеве. Дальше мы ждем уже завершения этого процесса — одержания томоса об автокефалии православной церкви. <...> После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью», — заключил он.

Союз президента и митрополита: как в Киеве создавали новую церковь
Политика

По его словам, Православная церковь Украины после обретения томоса будет поддерживать уважительные отношения с Константинопольским патриархатом. «Константинополь как мать всех церквей помогает нам объединиться, создать структуру новой церкви, а после вручения томоса — стать самоуправляемой церковью. Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — подчеркнул митрополит Епифаний.

В начале декабря греческое агентство церковных новостей Romfea сообщало о том, что новая украинская церковь будет построена по модели Критской. В распоряжение издания попала одна из страниц устава создаваемой украинской церкви. Критская церковь — полуавтономная структура, которая подчиняется Константинопольскому патриарху. Ее главой является не патриарх, а митрополит.​

Песков заявил о «перемешанном с политикой» церковном конфликте на Украине
Политика

В минувшую субботу, 15 декабря, в Киеве прошел объединительный собор. В нем приняли участие представители УПЦ Киевского патриархата (Русская православная церковь называет эту структуру раскольнической) и других представителей православного духовного сообщества Украины. На заседании был избран глава новой автокефальной церкви — митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Для получения томоса об автокефалии ему нужно будет поехать в Стамбул к Вселенскому патриарху Варфоломею. В этой поездке Епифания будет сопровождать президент Украины Петр Порошенко.

РПЦ, а также УПЦ Московского патриархата назвали прошедший объединительный собор «канонически ничтожным». Они отказались признавать его итоги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что Кремль не считает себя вправе вмешиваться в межцерковные конфликты в отличие от Киева. О вмешательстве украинской власти в церковный процесс заявили и в Московском патриархате.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Украина , Церковь
Главное
Заместителем Чайки станет бывший прокурор Дагестана Политика
Материалы по теме
Порошенко связал создание единой церкви на Украине с ее независимостью Политика
Киевский патриархат счел неканоничным наказание митрополитов УПЦ МП Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter