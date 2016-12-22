Порошенко связал создание единой церкви на Украине с ее независимостью

Создание Православной церкви Украины (ПЦУ) говорит о завершении процесса формирования независимой страны, считает президент Украины Петр Порошенко.
«Создание Единой Автокефальной Церкви — событие церковное, но это также событие и государственное, сопоставимое с Актом провозглашения государственной независимости [Украины]. Сейчас мы завершаем строительство государства, ибо без независимой церкви не может быть независимого государства», — написал он в Twitter. «Благодарю Бога за великую честь быть причастным к созданию единой церкви», — написал он, подчеркнув, что это событие важное не только для Украины, но и для всего православного мира. «И весь православный мир радуется», — считает президент Украины.
В субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие 190 человек, преимущественно из УПЦ Киевского патриархата (непризнанная Русской православной церковью (РПЦ) православная церковь, образованная в 1992 году). Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви — митрополита Епифания, епископа УПЦ КП. В начале января он должен отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии. Сопровождать Епифания в этой поездке будет президент Украины Петр Порошенко.
Комментируя это событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль, в отличие от Киева, не считает себя вправе вмешиваться в межцерковные конфликты.
«На Украине эти процессы, собственно, раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, по церковным канонам вряд ли допустимо. Но, с другой стороны, мы знаем хорошо, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают», — отметил Песков.
Русская православная церковь (РПЦ), а также Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) назвали объединительный собор, на котором была создана ПЦУ, «канонически ничтожным» и отказались признать его итоги. «Все эти действия проходят с нарушением украинской Конституции. Власть во многом срежиссировала эту историю», — заявили представители Московского патриархата.