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Порошенко связал создание единой церкви на Украине с ее независимостью
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Порошенко связал создание единой церкви на Украине с ее независимостью
Раскол церкви, 17:38
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Порошенко связал создание единой церкви на Украине с ее независимостью
Без независимой церкви не может быть независимого государства, заявил президент, комментируя появление Православной церкви Украины. Ранее Кремль критиковал его за вмешательство в церковные дела, несовместимое с каноном
Петр Порошенко (слева) (Фото: Zuma / ТАСС)

Создание Православной церкви Украины (ПЦУ) говорит о завершении процесса формирования независимой страны, считает президент Украины Петр Порошенко.

«Создание Единой Автокефальной Церкви — событие церковное, но это также событие и государственное, сопоставимое с Актом провозглашения государственной независимости [Украины]. Сейчас мы завершаем строительство государства, ибо без независимой церкви не может быть независимого государства», — написал он в Twitter. «Благодарю Бога за великую честь быть причастным к созданию единой церкви», — написал он, подчеркнув, что это событие важное не только для Украины, но и для всего православного мира. «И весь православный мир радуется», — считает президент Украины. 

Союз президента и митрополита: как в Киеве создавали новую церковь
Политика

В субботу, 15 декабря, в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие 190 человек, преимущественно из УПЦ Киевского патриархата (непризнанная Русской православной церковью (РПЦ) православная церковь, образованная в 1992 году). Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви — митрополита Епифания, епископа УПЦ КП. В начале января он должен отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей вручит ему томос об автокефалии. Сопровождать Епифания в этой поездке будет президент Украины Петр Порошенко.

Комментируя это событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ​Кремль, в отличие от Киева, не считает себя вправе вмешиваться в межцерковные конфликты.

«На Украине эти процессы, собственно, раскольническая деятельность плотно перемешана с политикой, что, наверное, по церковным канонам вряд ли допустимо. Но, с другой стороны, мы знаем хорошо, что раскольники церковных канонов особо не соблюдают», — отметил Песков.

Украинские СМИ узнали о роли Порошенко и Парубия в «спасении» собора УПЦ
Политика

Русская православная церковь (РПЦ), а также Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) назвали объединительный собор, на котором была создана ПЦУ, «канонически ничтожным» ​и отказались признать его итоги. «Все эти действия проходят с нарушением украинской Конституции. Власть во многом срежиссировала эту историю», — заявили представители Московского патриархата.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Петр Порошенко
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