Мосгорсуд получил письмо с угрозами убийством из-за Кокорина и Мамаева

В Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на свободу. Об этом сообщается на сайте суда.

«Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг. А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», — говорится в письме.

В Мосгорсуде добавили, что передали письмо с угрозами в столичный главк полиции, чтобы проверить информацию об отправителе и обеспечить безопасность судей. В пресс-службе суда «Интерфаксу» сообщили, что сейчас решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.

Письмо поступило в суд во время заседания, на котором рассматривалась жалоба защиты на продление ареста Кокорина и Мамаева до 8 февраля. По его итогам Мосгорсуд признал решение законным.

Футболистов, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого обвиняют в хулиганстве и побоях. В начале октября они избили водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука и подрались с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Мамаев и Кокорин частично признали свою вину. Мамаев также выплатил 500 тыс. руб. получившему черепно-мозговую травму и лишившемуся зуба водителю.