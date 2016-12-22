Мосгорсуд признал законным продление ареста Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд подтвердил законность продления ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом суд не удовлетворил жалобу защиты, а также признал законным продление ареста другим фигурантам дела — брату Кокорина Кириллу и Александру Протасовицкому.

Футболистов Кокорина и Мамаева арестовали в середине октября на два месяца. Однако затем суд продлил их арест до 8 февраля, после чего защита обжаловала его решение.

Их обвинили в избиении водителя телеведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, который получил черепно-мозговую травму, а также в драке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Футболисты частично признали вину, а Мамаев выплатил Соловчуку компенсацию в размере 500 тыс. руб.