На базе Кольской флотилии создали Арктическую экспедиционную группировку

Арктическая экспедиционная группировка создана на базе Кольской флотилии. Об этом заявил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев, сообщает корреспондент РБК.

«На базе Кольской флотилии создана арктическая экспедиционная группировка для решения поставленных задач в Арктике», — сказал он в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны.

По его словам, североморцы более двух месяцев решали поставленные перед ними задачи в акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов. Главная особенность похода, в котором приняли участие большие десантные корабли, противолодочный корабль и морской тральщик, заключалась в том, что впервые в рамках одного похода отряд военных кораблей совершил переход по Северному морскому пути в акваторию Тихого океана и обратно за одну навигацию.

При этом он подчеркнул, что проход через пролив Вилькицкого и по морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому происходил в сложной навигационной обстановке. Для безопасности кораблей в ледовоопасных районах их сопровождали несколько ледоколов.

«Одной из важнейших задач стало проведение межвидового тактического учения с высадкой морского десанта в бухте Тикси в Якутии. Силы Северного флота впервые провели учение в этом районе», — отметил Голубев.

Также он добавил, что впервые корабли Кольской флотилии дошли до Берингова моря.