Росгвардия впервые начала арктические учения

В Арктике под руководством главы Росгвардии генерала Виктора Золотова началось тактико-специальное учение войск. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Эти учения масштабные. Росгвардия проводит их в Арктике (Мурманская область) впервые», — сообщили в Федеральной службе войск нацгвардии.

В ходе учений будет проверена система управления войсками Росгвардии по их участию в охране общественного порядка, борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране важных государственных объектов, контролю за оборотом оружия. Также будет отработано взаимодействие с МВД, ФСБ, МЧС и региональными органами власти.

«По замыслу учений подразделение спецназначения войск нацгвардии осуществит десантирование и совместно с пограничными органами ФСБ России в экстремальных условиях Арктического региона выполнит задачи по пресечению деятельности условной террористической группы», — добавили в пресс-службе.

В середине марта президент России Владимир Путин рассказал, что в Арктике размещены новейшие системы слежения за пусками чужих ракет, военная база ПВО, а также строится аэродром на Новосибирских островах. Президент отмечал, что сейчас россияне не просто вернулись в Арктику, а «поселились [там] заново и крепко».