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США отказались от учений в Арктике из-за состояния 40-летнего ледокола
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США отказались от учений в Арктике из-за состояния 40-летнего ледокола
Политика, 08:13
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США отказались от учений в Арктике из-за состояния 40-летнего ледокола

Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. Об этом сообщает Business Insider.

Издание отмечает, что тяжелому ледоколу Polar Star («Полярная звезда») уже более 40 лет. Когда Совет национальной безопасности США попросил адмирала Пола Цукунфта, который в то время командовал Береговой охраной, отправить ледокол через Северный морской путь и провести учения по использованию навигационных приборов, тот выступил против.

«Мы разбираем детали с корабля-побратима только для того, чтобы эта штука работала, и я не могу гарантировать вам, что у нее не будет катастрофических инженерных потерь и не придется просить Россию вытащить нас из опасности», — сказал Цукунфт.

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Polar Star был введен в эксплуатацию в 1976 году, в 2012 году судно прошло капитальный ремонт. Оно может рассекать лед толщиной 21 фут (примерно 6,4 м). Второй тяжелый ледокол США Polar Sea («Полярное море») был также спущен на воду в 1976 году, однако в 2010-м его списали из-за повторяющихся отказов двигателя. По словам Зукунфта, детали этого судна были использованы для поддержания Polar Star на плаву.

В конце октября американский авианосец Harry S. Truman пересек Северный полярный круг для проведения операций в Норвежском море в рамках военных учений НАТО Trident Juncture 2018. Корабль вошел в состав ударной группы, которая на севере должна была продемонстрировать «прочность Военно-морских сил США». До этого американский авианосец был в регионе в 1991 году: тогда корабль America принимал участие в учениях НАТО North Star.

Теги: Арктика , учения , ледокол
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