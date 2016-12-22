ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,87 66,09 EUR Нал. 75,73 75,01 USD Бирж. 66,19 +0,57 EUR Бирж. 75,05 +0,20 USD ЦБ. 65,67 +0,06 EUR ЦБ. 74,94 +0,13 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 4095,90 +275,90 IMOEX 2342,97 -1,12% RTSI 1113,52 -2,18% Brent 58,80 -6,81% DJIA 24285,95 -0,73% Nasdaq 6938,98 -0,48%
Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»
Лента новостей
Бюджет на заре: на что будет жить Украина в 2019 году 08:00, Политика Захарова назвала власти Украины «бандитами» после инцидента на Азове 08:00, Политика Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ» 07:43, Технологии и медиа Минэнерго предложило потратить ₽175 млрд на развитие газомоторного рынка 07:30, Бизнес Участники акции подожгли шины у генконсульства России во Львове 07:16, Политика Клиенты российских банков вывели $4,5 млрд валюты с долгосрочных вкладов 07:00, Финансы Правительство одобрило льготы и субсидии для автопроизводителей 07:00, Бизнес США открыли КПП на границе с Мексикой после ситуации с мигрантами 06:44, Политика Империя «Эркафарм»: как дистрибьютор стал одним из лидеров розницы 06:31, Бизнес Пуанты и подгузники: как заработать на обучении балету детей от двух лет 06:31, Свое дело Украинскую армию привели в полную боевую готовность 06:20, Политика В Киеве во время митинга сгорел автомобиль с дипломатическими номерами 06:13, Политика Задержанный в Хайнане самолет с российскими туристами вылетел в Хабаровск 05:34, Общество Чечня возглавила рейтинг самых «трезвых» регионов России 05:08, Общество Илон Маск объявил о желании первым отправиться на Марс 04:53, Общество Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками 04:38, Политика В США стреляли резиновыми пулями по мигрантам на границе с Мексикой 04:07, Политика Умер зачитывавший постановления ГКЧП диктор Юрий Ковеленов 03:20, Общество Россия запросила срочно созвать СБ ООН по ситуации в Азовском море 03:02, Политика «Роскосмос» пообещал сделать выводы из претензий об украденных средствах 02:34, Общество Задержанные корабли ВМС Украины отправили в Керчь 02:07, Политика Порошенко заявил об «осуществлении тысячелетней мечты» об афтокефалии УПЦ 02:03, Политика Порошенко и СНБО согласились ввести военное положение на Украине 01:55, Политика В НАТО и ЕС призвали к сдержанности в ситуации в Азовском море 01:39, Политика Командующий ВМС Украины назвал напряженной обстановку в Азовском море 01:05, Политика Совет президента Украины предложил Порошенко ввести военное положение 00:59, Политика «РИА Новости» сообщило о массированном обстреле ДНР украинскими военными 00:36, Политика ФСБ сообщила о применении оружия в отношении кораблей ВМС Украины 00:13, Общество
Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»
Технологии и медиа, 07:43
0
Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»

Российская армия получила в распоряжение первую партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что комплекс поставили на гусеничное шасси ДТ-30, он способен преодолевать бездорожье и плавать. В Минобороны «РИА Новости» рассказали, что первая партия состоит из 12 арктических ЗРК «Тор-М2ДТ».

В январе Минобороны сообщило, что в 2018 году зенитчики Арктики и Крайнего Севера получат комплексы «Тор-М2ДТ». В мае 2017 года комплексы впервые прошли на Красной площади во время парада Победы.

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

​«Тор-М2ДТ» является арктической модификацией комплекса «Тор-М2». Он может работать как в ручном, так и автоматическом режиме. Система комплекса контролирует воздушное обозначенное пространство и сама сбивает цели.

Теги: «Тор-М2» , Арктика
Главное
Украинскую армию привели в полную боевую готовность Политика
Материалы по теме
Минобороны сообщило о разработке нового зенитного комплекса Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter