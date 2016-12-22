Российская армия получила первые арктические комплексы «Тор-М2ДТ»

Российская армия получила в распоряжение первую партию зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Отмечается, что комплекс поставили на гусеничное шасси ДТ-30, он способен преодолевать бездорожье и плавать. В Минобороны «РИА Новости» рассказали, что первая партия состоит из 12 арктических ЗРК «Тор-М2ДТ».

В январе Минобороны сообщило, что в 2018 году зенитчики Арктики и Крайнего Севера получат комплексы «Тор-М2ДТ». В мае 2017 года комплексы впервые прошли на Красной площади во время парада Победы.

​«Тор-М2ДТ» является арктической модификацией комплекса «Тор-М2». Он может работать как в ручном, так и автоматическом режиме. Система комплекса контролирует воздушное обозначенное пространство и сама сбивает цели.