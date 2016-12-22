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Золотов рассказал о задачах сотрудников Росгвардии в Арктике
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Золотов рассказал о задачах сотрудников Росгвардии в Арктике
Политика, 12:33
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Золотов рассказал о задачах сотрудников Росгвардии в Арктике

У Росгвардии стало больше задач по охране объектов в Арктической зоне, заявил на итоговой коллегии ведомства главнокомандующий войсками Росгвардии, генерал армии Виктор Золотов. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«В первую очередь, это обеспечение безопасности мест стоянок судов с ядерными энергетическими установками в портах Северного морского пути. Восемь из них оснащены мобильными комплексами инженерно-технической защиты, которые позволяют силам вневедомственной охраны осуществлять полноценную защиту места стоянки судна у причала», — сказал Золотов.

В следующем году, добавил генерал, Росгвардия будет охранять плавучую атомную теплоэлектростанциию в акватории морского порта Певек на Чукотке.

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Глава Росгвардии напомнил, что под защитой подразделений вневедомственной охраны уже находятся береговые объекты энергомоста в Краснодарском крае и Крыму, международный детский центр «Артек» и заповедник «Херсонес Таврический».

Золотов также назвал прошедший в России летом чемпионат мира по футболу главным международным событием года, «в ходе которого войска проявили себя с наилучшей стороны, успешно выполнив все поставленные задачи».

Теги: Росгвардия , Виктор Золотов
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