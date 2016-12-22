Подготовку «Русского дома» в Давосе возобновили после отмены ограничений

Фонд «Росконгресс» возобновил подготовку «Русского дома» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, после того как организаторы форума отменили ограничение на участие для российских бизнесменов. Об этом говорится на сайте организации.

«В связи с отменой ранее озвученных ограничений на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме принято решение возобновить подготовку официальной российской резиденции в Давосе», — говорится в сообщении «Росконгресса».

Изначально организаторы форума в Давосе выступали против присутствия на ВЭФ россиян, попавших под санкции США, сообщала газета Financial Times. Речь шла о президенте ВТБ Андрее Костине, главе «Реновы» Викторе Вексельберге и совладельце Rusal Олеге Дерипаске. После этого «Росконгресс» прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом».

Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят своего решения. В итоге 15 декабря организаторы отменили ограничения для российской делегации — их в этом убедил министр экономического развития Максим Орешкин, рассказывал РБК федеральный чиновник.

17 декабря Орешкин сообщил, что Вексельберг и Дерипаска собираются приехать на форум. При этом, как писало издание The Bell, российских бизнесменов допустили до участия в форуме на определенных условиях, которые организаторы разрабатывали совместно с американскими юристами. В частности, организаторы, среди прочего, должны убедиться, что граждане США (как сотрудники, так и гости форума) никак не будут взаимодействовать с лицами, находящимися под санкциями, а сами российские бизнесмены не должны проводить свои платежи, связанные с участием в форуме, через американские банки