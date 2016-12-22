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«Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе
Политика, 15:19
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«Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

«Росконгресс» прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, говорится в сообщении на сайте фонда. Такое решение принято из-за отказа в участии российским бизнесменам.

В сообщении отмечается, что своим решением организаторы ВЭФ «подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами».

«Текущие разногласия не могут способствовать созданию площадки для эффективного и плодотворного диалога представителей разных стран в Давосе», — подчеркивает фонд.

6 ноября Financial Times сообщила, что организаторы ВЭФ решили не приглашать на мероприятия российских бизнесменов Виктора Вексельберга, Олега Дерипаску и Андрея Костина из-за того, что они попали под американские санкции.

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В ответ на это российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что если решение ВЭФ не будет пересмотрено, Москва не станет направлять на мероприятие госслужащих и представителей компаний с госучастием. Как позже сказал президент Владимир Путин, отсутствие России на ВЭФ «точно не скажется» на авторитете страны в мировой экономике.

В 2019 году форум пройдет с 22 по 25 января.

Теги: Всемирный экономический форум , Давос
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