«Сафмар» пригрозила обратиться в прокуратуру и СК из-за слов Запашного

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева заявила о намерении обратиться в прокуратуру и Следственный комитет из-за заявления гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного о строительстве площадки для Cirque du Soleil в «Сколково». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Как отмечает «Сафмар», Запашный стал инструментом в конкурентной борьбе, а его заявления направлены на дискредитацию репутации группы и ее руководителя. «В этой связи «Сафмар» намерена обратиться в прокуратуру и Следственный комитет за защитой своих прав и законных интересов», — говорится в заявлении группы.

15 декабря во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству Запашный пожаловался Владимиру Путину на предстоящее в 2019 году открытие стационарной площадки Cirque du Soleil в «Сколково». Путин пообещал разобраться с этой ситуацией, отметив, что не считает целесообразным создавать в России постоянную базу канадского цирка.

В Cirque du Soleil заявили, что уже более 10 лет выступают в России, и появление новой площадки не внесет принципиальных изменений в его деятельность.

«Сафмар» указала, что Запашный ввел в заблуждение Путина, а Михаил Гуцериев заявил о намерении подать иск о клевете к Запашному. Он добавил, что отношения группы и канадского цирка касаются только аренды зала «Амфион», строящегося в «Сколково». Запашный в ответ предложил Гуцериеву подать в суд на СМИ, которые уже около восьми лет анонсируют строительство для Cirque du Soleil постоянной площадки.