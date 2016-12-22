CМИ узнали об аресте родственника стрелка из Страсбурга

В понедельник, 17 декабря, был задержан и арестован близкий родственник Шарифа Шекатта, открывшего стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге, в результате чего погибли пять человек, сообщает BFM TV со ссылкой на источник в суде.

По данным собеседника телеканала, родственнику стрелка предъявили обвинения в преступном сговоре, приобретении, хранении и передаче оружия, а также связях с террористическими группировками.

Также со ссылкой на источник об аресте родственника Шекатта пишет Franceinfo, при этом ранее издание сообщало, что по делу о стрельбе в Страсбурге арестованы двое.

29-летний Шекатт открыл стрельбу на рождественской ярмарке 11 декабря, число жертв составило пять человек Сообщалось, что он попадал в поле зрение полиции, его считали потенциальной угрозой безопасности, его 29 раз привлекали к ответственности за различные правонарушения во Франции, Швейцарии и Германии. Прокурор Парижа назвал произошедшее терактом.

13 декабря полиция обнаружила Шекатта и застрелила его. Кроме того, были задержаны пятеро его знакомых. После гибели стрелка запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» назвала Шекатта своим «солдатом».