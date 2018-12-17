Бывший врио главы Хакасии возглавил исполком ОНФ

Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 66,68 -0,09 EUR Бирж. 75,60 0,13 Brent 60,10 -0,89% USD Нал. 67,47 66,07 EUR Нал. 76,46 75,04 USD ЦБ 66,62 0,19 EUR ЦБ 75,38 -0,01 EUR/USD 1,1342 0,0038 BTC/USD Бирж. 3 537,50 237,50 IMOEX 2 357,44 -0,35% RTSI 1 112,70 -0,34% DJIA 24 010,09 -0,38% Nasdaq 6 907,98 -0,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $1 950 (+25,11%) прогноз Barclays Capital к 26.10.19 Купить
Netflix $450 (+67,09%) прогноз RBC Capital Markets к 17.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽77 (+15,34%) прогноз Raiffeisen Research к 31.03.19 Купить
Starbucks $73 (+12,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 14.12.19 Купить
VEON $3,5 (+38,89%) прогноз Sova capital к 04.12.19 Купить
Amazon $1 950 (+25,11%) прогноз Barclays Capital к 26.10.19 Купить
Netflix $450 (+67,09%) прогноз RBC Capital Markets к 17.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽77 (+15,34%) прогноз Raiffeisen Research к 31.03.19 Купить
Starbucks $73 (+12,2%) прогноз Wells Fargo Securities к 14.12.19 Купить
VEON $3,5 (+38,89%) прогноз Sova capital к 04.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 66,62 (+0,19) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 75,38 (-0,01) Quote, 13:23
C какими трудностями сталкиваются ретейлеры при внедрении Click & collect Pro, 19:42 Открытие Твери: как регион возле Москвы стал популярным турнаправлением Партнерский материал, 19:42 Обвиняемые в приеме допинга российские биатлонисты уехали из Австрии Общество, 19:33 Как правильно торговаться на рождественских ярмарках РБК и Путешествие в Рождество, 19:10 Россельхознадзор выявил «ложный транзит» свиного жира из Германии Общество, 18:56 В Колумбии спасли похищенную родственницу Габриэля Гарсиа Маркеса Общество, 18:56 Минус 1% за полчаса: почему снижаются котировки на американских биржах Quote, 18:50 Как за год изменились цены на вторичное жилье Pro, 18:41 Бизнес-сериал: как сплотить команду за два дня РБК и Volkswagen, 18:41 «Роснефть» решила сократить московский офис «Башнефти» Бизнес, 18:41 Криптовалюта Ethereum подорожала на 5% Крипто, 18:34 Путин счел «аллегорией» заявление о садистских наклонностях в судах Общество, 18:30 Волкер допустил санкции против России после инцидента с украинскими ВМС Политика, 18:23 Бывший врио главы Хакасии возглавил исполком ОНФ Политика, 18:15
Политика ,
0
Бывший врио главы Хакасии возглавил исполком ОНФ

Бывший исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев стал главой исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в РБК.

«Михаил Владимирович зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец, компетентный руководитель. Возглавлял Хакасию в период избирательной кампании в регионе, успешно справился с поручением президента России», — приводятся в сообщении слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, проректор РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Ранее о том, что Развожаев станет главой исполкома ОНФ, писала газета «Коммерсантъ», информацию подтверждали и источники РБК. Предыдущий руководитель — Алексей Анисимов — в начале декабря покинул этот пост. Как сообщали близкие к Кремлю источники РБК, Анисимов станет заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Как пояснили собеседники, перемены в руководстве фронта проходят в рамках «общего обновления» в движении.​

​​Развожаев был назначен врио главы Хакасии в октябре 2018 года, после того как действующий губернатор региона, не сумевший одержать победу в первом туре выборов в сентябре, отказался от участия во втором. До этого он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.

Бизнес
«Верну в Москву»: кем станет отправленный Путиным в Хакасию чиновник

«Просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы», — сказал Путин, подписывая указ о его назначении врио главы региона. Тогда же президент обещал ему найти применение в федеральных органах в соответствии с его опытом и в хорошем смысле слова амбициями.

Глава Хакасии был выбран 11 ноября, им стал единственный участник второго тура, коммунист Валентин Коновалов, которому удалось заручиться поддержкой 57,7% избирателей.

Теги: Хакасия, ОНФ, исполком
Следующая новость раздела
Материалы по теме
Врио главы Хакасии исключил бюджетный дефолт в республике
Экономика
Единственный участник выборов главы Хакасии вступил в должность
Политика
Новый глава Хакасии — РБК: «Вешать портреты — это излишнее рвение»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter