Бывший врио главы Хакасии возглавил исполком ОНФ

Бывший исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев стал главой исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в РБК.

«Михаил Владимирович зарекомендовал себя как опытный и эффективный управленец, компетентный руководитель. Возглавлял Хакасию в период избирательной кампании в регионе, успешно справился с поручением президента России», — приводятся в сообщении слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, проректор РАНХиГС Алексея Комиссарова.

Ранее о том, что Развожаев станет главой исполкома ОНФ, писала газета «Коммерсантъ», информацию подтверждали и источники РБК. Предыдущий руководитель — Алексей Анисимов — в начале декабря покинул этот пост. Как сообщали близкие к Кремлю источники РБК, Анисимов станет заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

Как пояснили собеседники, перемены в руководстве фронта проходят в рамках «общего обновления» в движении.​

​​Развожаев был назначен врио главы Хакасии в октябре 2018 года, после того как действующий губернатор региона, не сумевший одержать победу в первом туре выборов в сентябре, отказался от участия во втором. До этого он занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа.