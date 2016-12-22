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Единственный участник выборов главы Хакасии вступил в должность
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Единственный участник выборов главы Хакасии вступил в должность
Вторые туры — 2018, 10:16
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Единственный участник выборов главы Хакасии вступил в должность

Избранный 11 ноября глава Хакасии ​Валентин Коновалов вступил в должность. Об этом сообщает местное интернет-издание «Хакасия». Инаугурация Коновалова состоялась в 12:00 по местному времени (8:00 мск) в Большом зале Верховного совета региона.

На мероприятии новый глава республики принес присягу. «Вступая в должность главы Хакасии — председателя правительства Республики Хакасия, торжественно клянусь верно служить народу, строго соблюдать Конституцию Российский Федерации и федеральные законы», — сказал он, также пообещав добросовестно выполнять возложенные на него «высокие обязанности» губернатора региона.

Главой Хакасии Коновалов был избран во втором туре выборов, который состоялся в республике 11 ноября. Первый тур прошел 9 сентября. На пост главы Хакасии помимо Коновалова тогда претендовали действующий на тот момент губернатор региона, представитель «Единой России» Виктор Зимин, представлявший Партию роста директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар, а также эсер Андрей Филягин. Во второй тур вышли Коновалов и Зимин (44,81% и 32,42% соответственно).

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Однако Зимин впоследствии от участия в новом туре голосования отказался. Такое решение, как поясняли источники РБК, он принял после звонка из администрации президента. Аналогичное решение затем приняли Филягин и Мяхар.

Временно исполняющим обязанности губернатора Хакасии президент России Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева. Он, как полагали в Кремле, должен был «поработать [в регионе] в течение месяца» и «взять под контроль ситуацию в республике».

В итоге второй тур выборов состоялся с единственным кандидатом — Коноваловым. Для победы ему было необходимо набрать более 50% голосов. В итоге он заручился поддержкой 57,57% избирателей. 

Теги: Хакасия , Губернатор
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